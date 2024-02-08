Бояринцев уверен, что Кудряшов рано закончил карьеру

Денис Бояринцев, бывший игрок московского «Спартака» а ныне тренер полагает, что Фёдор Кудряшов довольно рано для собственного уровня закончил с футболом.

«По его физической активности было видно: он в хороших кондициях и форме, со стратегическим запасом, чтобы играть дальше. Мог спокойно поиграть ещё пару сезонов в России», - рассуждает Бояринцев для «Чемпионата».

Напомним, что 36-летний Кудряшов повесил бутсы на гвоздь вечером 8 февраля. Последним клубом защитника был воронежский «Факел» - цвета «огнеопасных» он защищал с лета 2023 года.

На протяжении карьеры защитник выступал за такие клубы как московский «Спартак», грозненский «Ахмат», «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».