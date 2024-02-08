Гаджиев подтвердил интерес к Агаларову от махачкалинского «Динамо»

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо» рассказал, что хотел бы видеть в составе команды Мелбет-Первой лиги форварда Гамида Агаларова. Сейчас Агаларов является игроком клуб из соседнего региона с Дагестаном – грозненского «Ахмата».

«Мы бы хотели, чтобы Гамид Агаларов, как наш воспитанник, играл в «Динамо». Он популярен у наших болельщиков, его отец работает в нашем клубе. Хочется, чтобы Гамид был у нас, но желания и возможности — это две большие разницы», - поясняет Гаджи Муслимович порталу Sport24.

В этом сезоне некогда лучший бомбардир РПЛ в составе «Уфы» вышел на поле всего 14 раз во всех турнирах и забил три мяча, все – в рамках Премьер-лиги.