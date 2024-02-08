Черчесов: Команда не может существовать без таких игроков, как Кудряшов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Фёдора Кудряшова, который завершил карьеру футболиста.

«Федя явно с раздумьями пришел к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Тренер добавил, что время идет быстро, а футбол меняется. Наверное, Кудряшов понял, что больше не может играть, подытожил Черчесов.

В четверг, 8 февраля, «Факел» объявил об уходе из команды Кудряшова, который завершил карьеру футболиста. 36-летний защитник выступал за воронежцев с лета 2023 года.