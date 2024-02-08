Гранат считает, что Кудряшов без проблем станет тренером

Вечером 8 февраля известный защитник Фёдор Кудряшов завершил свою карьеру. Последним клубом 36-летнего футболиста в карьере был воронежский «Факел», цвета которого он защищал с лета 2023 года.

Бывший динамовец и партнёр Кудряшова по сборной России Владимир Гранат считает, что у Фёдора есть всё, чтобы в дальнейшем стать тренером.

«Определенно, если он захочет, у него обязательно всё получится. У него есть всё, чтобы стать тренером: характер, большой игровой опыт, опыт работы с большими тренерами. Если захочет, обязательно станет», - делится Гранат для телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Кудряшов не выдержал жёстких тренировок под руководством главного тренера «Факела» Сергея Ташуева.