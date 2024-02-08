«Сочи» победил софийскую «Славию» и продолжает проводить сборы без поражений

«Сочи», текущий аутсайдер РПЛ одолел на сборах софийский клуб «Славия». Матч российской и болгарской команды завершился минимальном победой сочинцев.

Автором единственного гола во всём матче стал полузащитник Мигель, он отправил мяч в ворота соперника на 58-й минуте.

До следующего матча команды Роберта Морено – всего один день, его сочинцы проведут 9 февраля в пятницу, соперником станет московский ЦСКА.

Ранее «Сочи» на сборах разгромил собственную молодёжную команду (3:0) и поделил очки с грозненским «Ахматом» (0:0). В турнирной таблице РПЛ сочинцы занимают 16-е место турнирной таблицы с 11 баллами.