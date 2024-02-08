​Баринов не видел игры Кузяева во Франции

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, следит ли он за Далером Кузяевым. Как известно, прошлым летом Кузяев перебрался во французский «Гавр» в статусе свободного агента.

«Если честно, ни одной игры не смотрел. Но он в любом случае молодец, играет, хотя уехал в серьёзном для футболиста возрасте, даже какую-то сумасшедшую голевую отдал, забивает иногда», - слова Баринова приводятся на сайте «Матч ТВ».

За «Гавр» Далер Кузяев провёл 23 матча. В них российский полузащитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра. На текущий момент «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.