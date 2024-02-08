Самедов: Кудряшов провёл отличную карьеру, это настоящий профессионал

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал заявление Фёдора Кудряшова об уходе из футбола.

«Федя провел отличную карьеру, большой футболист, хороший человек, настоящий боец. Могу сказать о нем только положительное. Я играл вместе с ним в сборной — это настоящий профессионал», — приводит слова Самедова Metaratings.

Ранее воронежский клуб сообщил, что 36-летний Кудряшов покидает команду и завершает карьеру профессионального футболиста.

В составе «Факела» защитник провел 14 матчей с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Защитник «Факела» Кудряшов объявил о завершении карьеры