Бывший президент «Локомотива» Алексей Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал футболистов из РПЛ, которые могли бы попробовать свои силы в европейских чемпионатах.

«Можно назвать футболистов, которым можно попробовать себя в Европе. Только наших игроков никто не берёт в европейские чемпионаты, вот в чём вопрос. То, что они хотят и многие могут, те же Пиняев и Зиньковский, да много очень у нас футболистов, которые могли бы попробовать. Но сегодня не так просто в Европу попасть. То через «Ференцварош» в не самый сильный чемпионат уходят, кто-то в Турцию. Желающих-то много уехать, только не все могут попасть туда», — сказал Наумов.

Осенью 2023 года российский полузащитник Арсен Захарян перешёл из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Ранее Алексей Миранчук перебрался из «Локомотива» в «Атланту».