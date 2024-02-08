Стало известны подробности завершения карьеры 36-летним Фёдором Кудряшовым. О том, что защитник уходит из профессионального футбола как игрок, стало известно вечером 8 февраля.

По информации источника телеканала «Матч ТВ», опытный футболист слишком часто получал микротравмы, которые вызывали тренировки в «Факеле» под руководством главного тренера команды Сергея Ташуева.

Напомним, что в «Факел» Кудряшов перешёл летом 2023 года в качестве свободного агента. Ранее защитника мы могли увидеть в составе московского «Спартака», грозненского «Ахмата», турецкого «Антальяспора» и сборной России.

Защитник «Факела» Кудряшов объявил о завершении карьеры