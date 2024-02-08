Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ждёт возобновления Лиги чемпионов.

«Честно говоря, вот жду Лигу чемпионов. Жду плей-офф, пары очень интересные.

А так, слежу за турнирами, в которых участвуют наши команды. Не очень интересные турниры, но интересно посмотреть на наши клубы, как готовятся, как эволюционируют.

Сейчас за испанскими, итальянскими матчами не смотрю. Только читаю и смотрю результаты. Жду Лигу чемпионов, где будут показывать свой класс лучшие клубы мира, увидим современные тенденции мирового футбола», — сказал Балахнин.