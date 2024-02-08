​«Мы не сумасшедшие»: В УЕФА высказались о ситуации с Россией

В прошлом году УЕФА частично снял санкции с России, допустив юношеские команды. Впрочем, технического решения по участию юношеских российских сборных найдено не было на фоне протестов ряда футбольных ассоциаций европейских стран. Комментарий по поводу этой ситуации дал Теодор Теодоридис – генеральный секретарь УЕФА.

«Допуск юношеских сборных России? Мы увидели, что это нереально. Мы не сумасшедшие, чтобы подвергать ассоциации риску. Реализовать это не удалось», - сказал Теодоридис журналистам.

Напомним, что УЕФА ввёл санкции в отношении Российского футбольного союза в конце февраля 2022 года. В скором времени санкции со своей стороны ввела и ФИФА.

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