Ковтун не считает Джикию легендой «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Юрий Ковтун ответил на вопрос, считает ли он защитника Георгия Джикию легендой «красно-белых».

— Не легенда, наверное, но все-таки он игрок из последнего поколения, на котором строилась команда. Джикия был лидером, важной фигурой. Но понятно, что это надо доказывать каждый сезон, — цитирует Ковтуна «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что Джикия должен продолжать играть за «Спартак».

В сезоне-2023/24 российский футболист вышел на поле в девяти матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки. Действующий контракт 30-летнего Джикии со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона.

Ковтун: Пока не стоит вычёркивать Джикию из «Спартака»



