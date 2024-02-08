Ковтун: Пока не стоит вычёркивать Джикию из «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался о возможном уходе капитана и защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«Джикия был лидером и игроком стартового состава «Спартака». Потом, наверное, произошли небольшие разногласия с Абаскалем. Если у них с тренером произойдет какая-то беседа, то они найдут какой-то компромисс», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

По мнению эксперта, пока не стоит вычеркивать Джикию из «Спартака».

В текущем сезоне 30-летний футболист появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.