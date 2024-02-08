​Генсек УЕФА: «Россия и Израиль – разные истории»

Теодор Теодоридис, занимающий пост генерального секретаря УЕФА, ответил на вопрос, планирует ли организация применять к Израилю тот же подход, который применяет к России.

Как известно, Российский футбольный союз уже два года находится под санкциями со стороны УЕФА.

«Таких планов нет. Это совсем разные истории», - цитирует Теодоридиса в социальных сетях журналист Мигель Делани.

В настоящий момент из-за санкций российские клубы и сборные не могут участвовать в официальных турнирах УЕФА. РФС контактирует с УЕФА, но не похоже, что в обозримом будущем санкции могут быть сняты хотя бы частично. В УЕФА раз за разом дают понять, что снятие бана возможно только после урегулирования ситуации на Украине.