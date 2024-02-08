​Баринов обозначил цель «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о предстоящей второй части футбольного сезона.

По словам Баринова, он верит в то, что весной «Локомотив» будет выглядеть не хуже, чем в прошлом году. Как известно, весной-2023 «железнодорожники» выступили ударно после того, как зиму провели в зоне стыковых игр. Баринов отметил, что год назад турнирная ситуация давила на команду.

Теперь, говорит Баринов, у «Локомотива» больше мотивации, ведь команда борется за призовые места РПЛ.

«Так и у нас больше мотивации, можно бороться за призовые места, а не за сохранение места в Премьер-лиге. Нужно выходить, побеждать и делать так, чтобы мы по итогам сезона были как можно выше», - озвучил Баринов «Матч ТВ» цель «Локомотива».