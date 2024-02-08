​Баринов: «Мы при немцах были в «лакшери», а попали в настоящие рабочие условия»

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о нагрузках на зимних сборах. Задавая вопрос, журналист указал на то, что в прошлом году Баринов на сборах выглядел самым счастливым человеком на планете.

Отвечая, Баринов упомянул немецкое спортивное руководство в «Локомотиве» в прошлом.

«Да с прошлого года ничего глобально не изменилось. Просто тогда был период, когда долгое время не выполнялась такая тяжёлая работа. Мы при немцах были в «лакшери», грубо говоря, а попали в настоящие рабочие условия», - слова Баринова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Баринов выразил благодарность тренерскому штабу «Локомотива» за работу, которая проделывается.

Отметим, что «Локомотив» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.