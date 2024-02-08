​Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об Алексее Миранчуке, ныне выступающем за «Аталанту».

По словам Баринова, он поддерживает связь с Миранчуком. Капитан «Локо» отметил, что он рад за Алексея и скучает по нему. Также Баринов указал на прогресс Миранчука в итальянской команде.

«Он попал в такую атлетичную команду, где надо много пахать. А Лёха – не такого плана футболист, у него другие сильные качества. Видимо, сейчас привык ко всем требованиям. Как по мне, он на сегодняшний день – лучший игрок «Аталанты». Лучший!» - цитирует Баринова сайт «Матч ТВ».

Баринов задаётся вопросом, почему Алексею Миранчуку раньше предоставляли мало шансов себя проявить.

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