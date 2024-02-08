Павлюченко — о Кудряшове: «Время для всех наступает когда-то»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о решении Фёдора Кудряшова, который сообщил о завершении карьеры.

«Время для всех наступает когда-то. Когда я заканчивал, понимал, что тяжело переношу тренировки и нагрузки. Может, Фёдор тоже чувствует, что ему тяжело», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Бывший нападающий не стал исключать, что Кудряшов устал от футбола, ведь иногда такое случается.

В четверг, 8 февраля, пресс-служба «Факела» сообщила, что Кудряшов покидает команду в связи с завершением карьеры. 36-летний защитник выступал за воронежский клуб с лета прошлого года.

Защитник «Факела» Кудряшов объявил о завершении карьеры