​Баринов оценил возможный уход Антона Миранчука из «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, будет ли для него большой потерей уход из команды полузащитника Антона Миранчука.

«Определённо. Лёха когда уходил, тоже переживал. И для «Локомотива» потеря будет большая», - сказал Баринов.

Капитан «железнодорожников» выразил надежду на то, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов всё-таки продлят контракты. По словам Баринова, ему бы не хотелось терять таких игроков.

«Но если Антон уедет в Европу, буду безумно за него рад, я ему даже на своём примере посоветую, чтобы он этим вариантом воспользовался», - слова Баринова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ранее агент Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова говорил, что футболисты вряд ли продлят трудовые соглашения с «Локомотивом».