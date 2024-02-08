Баженов: Мелёшин может раскрыть свой потенциал в минском «Динамо»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал переход форварда Павла Мелёшина в минское «Динамо».

«Спартак» и сам футболист решили, что на данном этапе это очень хорошее место продолжения карьеры, и Павел здесь может раскрыть свой потенциал. Игровое время ему там будет дано максимальное», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в клубах РПЛ высокая конкуренция, поэтому никто не гарантировал бы Мелёшину место в основе, а «Динамо» стало оптимальным вариантом для нападающего.

В нынешнем сезоне 19-летний Мелёшин принял участие в восьми матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.