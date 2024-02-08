Рапопорт: «Руководители «Спартака» понимают, что нужен новый вратарь»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт выразил мнение, что «Спартак» нуждается в новом вратаре, так как сейчас на последнем рубеже «красно-белых» не хватает надёжности.

По мнению специалиста, Александру Селихову мешают раскрыться травмы, а Александру Максименко не хватает стабильности.

«Неслучайно в СМИ мелькают сведения, что «Спартак» ищет голкипера. Руководители клуба понимают, что он нужен. И так-то, честно говоря, они обороняются не блестяще, а если ещё вратарь не выручает. И не то что не выручает, сам себе «привозит» — сами понимаете, какие тут факторы риска», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к вратарю ЦСКА Илье Помазуну, который сейчас выступает за «Урал» на правах аренды.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.