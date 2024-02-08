Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рапопорт: «Руководители «Спартака» понимают, что нужен новый вратарь»

08 Февраля 2024 • 16:28 Комментировать
Шабаб Аль-Ахли Дубай
...
Спартак Москва
09.02 18:30

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт выразил мнение, что «Спартак» нуждается в новом вратаре, так как сейчас на последнем рубеже «красно-белых» не хватает надёжности.

По мнению специалиста, Александру Селихову мешают раскрыться травмы, а Александру Максименко не хватает стабильности.

«Неслучайно в СМИ мелькают сведения, что «Спартак» ищет голкипера. Руководители клуба понимают, что он нужен. И так-то, честно говоря, они обороняются не блестяще, а если ещё вратарь не выручает. И не то что не выручает, сам себе «привозит» — сами понимаете, какие тут факторы риска», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к вратарю ЦСКА Илье Помазуну, который сейчас выступает за «Урал» на правах аренды.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Рапопорт

Новости по матчу

Сегодня, 08 Февраля
16:28
Рапопорт: «Руководители «Спартака» понимают, что нужен новый вратарь»
16:04
Зиньковский поделился мнением о новичке «Спартака» Угальде
15:50
Кавазашвили: «Не надо из-за одной ошибки переставать доверять Максименко»
13:37
Мойзес: «Жалею, что ушёл из «Спартака»
13:24
Бывший игрок «Спартака» Мойзес считает, что Джикии необходимо добиться определённости
11:42
Коновалов: «Бонгонда сильнее Игнатова и Зиньковского»
11:33
Шикунов: «Абаскаль запаниковал, поэтому «Спартак» ищет нового вратаря»
10:17
Игрок «Спартака» Чернов: «На фоне нагрузок находимся в не самой оптимальной форме»
01:32
Прогноз и ставка на точный счёт матча Шабаб Аль-Ахли Дубай — Спартак Москва Зимнего кубка РПЛ — 9 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАБАБ АЛЬ-АХЛИ ДУБАЙ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
17:05 · Россия. Премьер-лига
​Баринов обозначил цель «Локомотива»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Обухова: «Все в «Оренбурге» довольны Владимиром»
16:58 · Россия. Премьер-лига
​Баринов: «Мы при немцах были в «лакшери», а попали в настоящие рабочие условия»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Соу не исключил, что футболист останется в «Ростове»
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко — о Кудряшове: «Время для всех наступает когда-то»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин — о будущем Джикии: «Спартак» и без агента бы не предложил новое соглашение»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Баринов оценил возможный уход Антона Миранчука из «Локомотива»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Мелёшин может раскрыть свой потенциал в минском «Динамо»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Руководители «Спартака» понимают, что нужен новый вратарь»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Азмун приехал на матч «Зенита» видео
16:22 · Россия. Премьер-лига
«Не верю, что мы никому не нужны в Европе»: Баринов высказался о своих перспективах 1
16:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Успехи «Зенита» последних лет во многом случились из-за Малкома» 1
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Баринов упрекнул одного из арбитров РПЛ
16:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Будет интересно, если Джикия перейдёт в «Ростов»
Все новости
Рекомендуем