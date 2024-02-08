«Не верю, что мы никому не нужны в Европе»: Баринов высказался о своих перспективах

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов допускает, что ещё попробует свои силы в европейском чемпионате.

«Я не отказываюсь от своих слов, в случае появления вариантов в Европе, я их рассмотрю», - сказал Баринов в ходе интервью для «Матч ТВ». В то же время капитан «железнодорожников» отметил, что не ставит перед собой цели уехать в Европу.

По словам Баринова, если он хорошо проведёт вторую часть сезона, то кто-то наверняка обратит на него внимание в европейской лиге.

«Не верю, что мы никому не нужны, что за нашим чемпионатом никто не смотрит. Ведь и Захарян уехал, и Кузяев. Есть спрос на Чалова, на Тикнизяна, на других парней», - отметил Баринов.

В 20 матчах сезона 2023/2024 Дмитрий Баринов записал на свой счёт один гол.