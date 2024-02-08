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Канчельскис: «Успехи «Зенита» последних лет во многом случились из-за Малкома»

08 Февраля 2024 • 16:20 Комментировать (1)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о карьере бразильского нападающего Малкома Филипе в «Зените».

«То, что Малком провел в России 4 года — большая удача. Игроков такого высокого уровень очень непросто заманить в Россию. Успехи «Зенита» последних лет во многом случились из-за него», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, игроки уровня Малкома не приедут в российский чемпионат в ближайшие пять лет, если не больше.

Малком покинул «Зенит» прошлым летом и перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». На продаже футболиста «сине-бело-голубые» заработали 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
08 Февраля 2024 в 16:34
дык ышо и гиниальный тренир симак спасопствавал энтим успехам..))
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