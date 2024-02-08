​Баринов упрекнул одного из арбитров РПЛ

В конце ноября капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов после ничьей с «Крыльями Советов» (3:3) оскорбительно выразился о судейской бригаде, назвав её работу позорной. В итоге Баринова дисквалифицировали.

По словам Баринова, он никак не переосмыслил ту ситуацию, поскольку просто высказал своё мнение.

«Я из тех людей, которые как видят, так и говорят, так и делают», - сказал Баринов в интервью для «Матч ТВ».

Баринов указал на то, что он высказался на правах капитана. В то же время он упрекнул арбитра Василия Казарцева за отсутствие диалога на поле.

«Как капитан команды я всегда буду стоять за свой коллектив. А тот судья, не буду его называть по имени, даже диалога на футбольном поле не вёл…» - посетовал Баринов.

Баринов добавил, что со многими судьями приятно поговорить даже за пределами футбольного поля. Капитан «Локо» привёл в привел Павла Кукуяна и Сергея Карасёва.

«После каждого матча я подхожу к каждому судье, благодарю за работу, это может любой подтвердить. Но не в этом случае», - сказал Баринов.

Добавим, что «Локомотив» после восемнадцати туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.