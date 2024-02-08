Защитник «Факел» Фёдор Кудряшов принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает официальный телеграм-канал воронежской команды.

«Уважаемые болельщики! Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы», — приводит слова Кудряшова пресс-служба воронежцев.

36-летний Кудряшов выступал за «Факел» с лета 2023 года. В составе команды он принял участие в 14 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее Кудряшов выступал за «Химки», «Спартак», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Сочи», а также турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».