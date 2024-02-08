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​9 легионеров: «Зенит» назвал состав на матч против команды Слуцкого

08 Февраля 2024 • 16:05 Комментировать (2)
Зенит
1:0
Шанхай Шеньхуа
1-й тайм

В четверг в рамках Кубка равноправия «Зенит» сыграет против «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого. Наставник питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав следующих футболистов:

Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Кассьерра.

Отметим, что в стартовом составе «Зенита» выйдет 9 легионеров. 

Матч между «Зенитом» и «Шанхай Шеньхуа» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что зимние каникулы в РПЛ «Зенит» проводит на второй позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит

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ЗЕНИТ ШАНХАЙ ШЕНЬХУА
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
08 Февраля 2024 в 16:54
какой хитрый и гениальный ход придумал сэм..)) а во втором тайме выйдут все россияне..что бы показать на сколько они лучше легов..)) а ха ха ха..))
Cruyff
08 Февраля 2024 в 16:38
А потом в РПЛе как будете играть тоже с 9-ю почему сразу не наигрывать состав с 8-ю или так важен какой то кубок или Семак как всегда боится проиграть в международном матче
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