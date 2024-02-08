​9 легионеров: «Зенит» назвал состав на матч против команды Слуцкого

В четверг в рамках Кубка равноправия «Зенит» сыграет против «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого. Наставник питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав следующих футболистов:

Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Кассьерра.

Отметим, что в стартовом составе «Зенита» выйдет 9 легионеров.

Матч между «Зенитом» и «Шанхай Шеньхуа» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что зимние каникулы в РПЛ «Зенит» проводит на второй позиции в турнирной таблице.