Зиньковский поделился мнением о новичке «Спартака» Угальде

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о новичке «Спартака» Манфреде Угальде.

Зиньковский назвал костариканского нападающего хорошим футболистом, который уже успел влиться в коллектив.

«У нас многие говорят на английском или испанском — Угальде знает оба. Хороший, добрый и спокойны парень. В футболе активный, даёт много движения», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» в конце января из «Твенте». По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма этого трансфера составила 13 миллионов евро.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником «красно-белых» весной станет действующий чемпион страны «Зенит».