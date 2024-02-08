Баранник: Если Мостовой считает, что получает мало времени в «Зените», то нужно уйти

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об игровом времени вингера санкт-петербургского клуба Андрея Мостового.

Баранник заявил, что в такой команде, как «Зенит», всегда и на любой позиции будет высокая конкуренция.

«Понятное дело, что всем хочется играть. Если Мостовой считает, что он получает недостаточно игрового времени, значит, он должен говорить с клубом, чтобы идти куда-то дальше, где Андрей будет более востребован», — заявил Баранник Legalbet.

В этом сезоне 26-летний Мостовой появился на поле в 15 встречах «Зенита», в которых записал на свой счет два забитых гола.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 36 очков после 18 туров.

Баранник: Андрей Мостовой — не суперигрок для РПЛ