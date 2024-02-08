​Баринов оценил перспективы Тикнизяна

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о перспективах защитника Наира Тикнизяна, в частности о его возможности перебраться в европейский клуб.

«У него сейчас хороший период в карьере. Буду невероятно рад, если он всё же уедет в Европу. Мы на сборах разговаривали, ещё до истории с «Зенитом», и я сказал: «Слушай, ну я был уверен, ты уедешь зимой». Искренне буду за него рад, если попробует свои силы», - слова Баринова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Баринов добавил, что у Тикнизяна есть всё для успешного выступления в европейском чемпионате.

Напомним, что в зимнее трансферное окно подписать Тикнизяна пытался «Зенит». В прессе писали о том, что питерский клуб не смог договориться с защитником «Локомотива» об условиях контракта.

В сезоне 2023/2024 Наир Тикнизян провёл 23 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров.