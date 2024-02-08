Кавазашвили: «Не надо из-за одной ошибки переставать доверять Максименко»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об ошибке голкипера «красно-белых» Александра Максименко в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (0:3).

По мнению ветерана, не бывает вратарей, которые играли бы всегда безошибочно, поэтому «Спартак» не должен переставать доверять Максименко.

«Можно у всех команд забрать всех вратарей, заплатить миллионы за Акинфеева, но зачем это надо делать? Кто‑то вообще знает вратаря, который никогда не ошибался? Таких нет! Поэтому не надо из‑за одной ошибки переставать доверять Максименко», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Максименко провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых пропустил 19 голов и в пяти встречах сумел оставить свои ворота «сухими».