​Баринов – об отношениях с Дзюбой: «Не доходило даже до пихача»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, были ли ситуации, когда он сцеплялся с форвардом Артёмом Дзюбой.

«Не было ни одной ситуации, чтобы мы реально сцепились. Не доходило даже до пихача. Недопонимание в игре – оно всегда есть. Мы можем высказать недовольство друг другом на поле всегда, когда считаем нужным. Но идёт обычное общение, игровое, в пределах разумного», - слова Баринова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Баринов добавил, что когда в прошлом году Дзюба переходил в «Локомотив», все стали ожидать конфликта между ними. При этом они прекрасно общаются – никаких проблем между Дмитрием и Артёмом не было.

После первой части сезона «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.