Депутат Свищёв: «Европа ждёт Россию – без российских денег тяжеловато ей»

Депутат Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, высказался на тему санкций в отношении российского футбола. По словам Свищёва, в Европе ждут снятия санкций с России.

«Все этого ждут, и Европа тоже. Потому что Европе без российских клубов и российских денег тяжеловато. У нас одни из самых богатых клубов в Европе. Может быть, они на сегодняшний день не самые сильные, но в еврокубках мы играем достаточно давно, и есть результаты», - цитирует Свищёва Metaratings.

Свищёв добавил, что российский рынок для любого вида спорта, в том числе для футбола, является колоссальным и перспективным. Депутат указал на то, что футбол в России развивается, и для УЕФА Россия является главным стратегическим партнёром на будущее.

Напомним, что санкции УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза работают уже почти два года.

​УЕФА пытается вернуть Россию