Баранник: Андрей Мостовой — не суперигрок для РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением об игре вингера «сине-бело-голубых» Андрея Мостового.

«Игра Мостового всегда одинакова, он всегда отличался высокой скоростью, за счет этого выделялся в команде. Сейчас, возможно, он стал более разнообразным футболистом», — цитирует Баранника Legalbet.

При этом эксперт отметил, что не считает Мостового выдающимся футболистом для Российской премьер-лиги.

В нынешней кампании 26-летний игрок принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых дважды смог поразить ворота соперников.

После 18 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.