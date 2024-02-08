Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов: «Джикия — «красно-белый» человек, он не хочет уходить

08 Февраля 2024 • 15:23 Комментировать

Известный функционер Александр Шикунов поделился комментарием о возможном уходе капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Плохо, что Абаскаль и Джикия не могут найти взаимопонимание. Будем надеяться, что это нормально закончится. Георгий — «красно-белый» человек, любит «Спартак». Он не хочет куда-то уходить», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Джикия появился на поле в девяти играх с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Действующее трудовое соглашение 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до конца мая этого года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Джикии в пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шикунов Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко — о Кудряшове: «Время для всех наступает когда-то»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин — о будущем Джикии: «Спартак» и без агента бы не предложил новое соглашение»
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Баринов оценил возможный уход Антона Миранчука из «Локомотива»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Мелёшин может раскрыть свой потенциал в минском «Динамо»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Руководители «Спартака» понимают, что нужен новый вратарь»
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Азмун приехал на матч «Зенита» видео
16:22 · Россия. Премьер-лига
«Не верю, что мы никому не нужны в Европе»: Баринов высказался о своих перспективах
16:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Успехи «Зенита» последних лет во многом случились из-за Малкома» 1
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Баринов упрекнул одного из арбитров РПЛ
16:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Будет интересно, если Джикия перейдёт в «Ростов»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Кудряшов объявил о завершении карьеры официально
16:05 · Россия. Премьер-лига
​9 легионеров: «Зенит» назвал состав на матч против команды Слуцкого 1
16:04 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский поделился мнением о новичке «Спартака» Угальде
16:02 · Россия. Премьер-лига
Баранник: Если Мостовой считает, что получает мало времени в «Зените», то нужно уйти 1
Все новости
Рекомендуем