Шикунов: «Джикия — «красно-белый» человек, он не хочет уходить

Известный функционер Александр Шикунов поделился комментарием о возможном уходе капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Плохо, что Абаскаль и Джикия не могут найти взаимопонимание. Будем надеяться, что это нормально закончится. Георгий — «красно-белый» человек, любит «Спартак». Он не хочет куда-то уходить», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Джикия появился на поле в девяти играх с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Действующее трудовое соглашение 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитано до конца мая этого года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Джикии в пять миллионов евро.