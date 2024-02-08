Зиньковский — о слухах вокруг «Спартака»: Это у вас всё закипает, а мы работаем

Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился комментарием о многочисленных слухах вокруг команды.

«Все закипает вокруг «Спартака»? Это у вас закипает, наверное, или от вас какие-то новости (улыбается). У нас ничего не закипает. Мы работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи.

После 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в чемпионате России, имея в копилке 30 баллов.