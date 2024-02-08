​Губерниев: «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в РПЛ»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Шанхай Шеньхуа» на Кубке равноправия. По мнению Губерниева, этой игре не стоит придавать большое значение.

«Я не знаю, к чему готовятся китайцы, но «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в чемпионате страны. Контрольный матч, обе команды готовятся к чемпионату, не надо придавать этой встрече сверхбольшое значение», - цитирует Губерниева Metaratings.

Матч между «Зенитом» и «Шанхай Шеньхуа» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в турнирной таблице РПЛ «Зенит» сейчас занимает второе место, отставая от «Краснодара» на два очка.