Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе перебрался на правах аренды в «Балтику». Об этом сообщает официальный телеграм-канал калининградского клуба. Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Мы приветствуем Джоэля в стане Балтийцев и желаем ему удачи в нашем клубе!» — написала пресс-служба калининградцев.

В текущем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт Фамейе с «Рубином» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.