Агент Фамейе: «Балтика» — отличный клуб с большими амбициями»

Адриан Калвиньо, агент нападающего «Рубина» Джоэля Фамейе, прокомментировал переход своего клиента в «Балтику» на правах аренды.

По словам агента, по ганскому футболисту поступало много предложений из разных европейских стран, однако Фамейе принял решение остаться в России, так как чувствует себя здесь комфортно.

«Нас заинтересовал этот проект тем, что у них серьёзные планы на будущее. «Балтика» — отличный клуб с большими амбициями Им очень понравился Джоэль. Клуб показал, что у них действительно сильный интерес к игроку», — цитирует Калвиньо Sport24.

В нынешнем сезоне Фамейе провёл за «Рубин» 20 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.