Тарханов: «Игра Угальде против «Ростова» — провал»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре новичка «Спартака» Манфреда Угальде в товарищеском матче против «Ростова» (0:3).

Специалист раскритиковал костариканского футболиста, отметив, что Угальде был слабо заметен на поле.

«Игра Угальде против «Ростова» — провал. Я вообще не видел его на поле, он не был заметен. Если ты умеешь играть в футбол, то с первого же матча ты должен выйти и показать свой уровень. Адаптация? Это всё отмазки. Пока что трудно оценить этот трансфер», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» текущей зимой из «Твенте». По информации портала Transfermarkt, за 21-летнего нападающего московский клуб заплатил 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Угальде провёл в футболке нидерландской команды 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач.