Зобнин: Цель «Спартака» — побеждать

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался после крупного поражения команды от «Ростова».
Встреча между командами в рамках Зимнего кубка РПЛ завершилась со счетом 0:3
«Поражение от «Ростова»? Много факторов: это и нагрузки на сборах, и многое не получилось из-за индивидуальных ошибок», — приводит слова Зобнина Sport24.
Хавбек добавил, что цель «Спартака» на вторую часть сезона — побеждать, она не меняется.
В текущем сезоне Зобнин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
По итогам 18 сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой позиции турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 30 очков.
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