Зобнин: Цель «Спартака» — побеждать

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался после крупного поражения команды от «Ростова».

Встреча между командами в рамках Зимнего кубка РПЛ завершилась со счетом 0:3

«Поражение от «Ростова»? Много факторов: это и нагрузки на сборах, и многое не получилось из-за индивидуальных ошибок», — приводит слова Зобнина Sport24.

Хавбек добавил, что цель «Спартака» на вторую часть сезона — побеждать, она не меняется.

В текущем сезоне Зобнин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам 18 сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой позиции турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 30 очков.