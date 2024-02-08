Дзюба и Гилерме до сих пор не вернулись в общую группу «Локомотива»

Форвард московского «Локомотива» и голкипер команды Маринато Гилерме не тренируются с «железнодорожниками».

По информации Metaratings, Дзюба и Гилерме должны были вернуться в общую группу в начале февраля, но этого до сих пор не случилось.

Ранее пресс-служба столичного клуба сообщала, что оба футболиста пропустят старт второго сбора по медицинским причинам.

По итогам 18 сыгранных матчей «Локомотив» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Михаила Галактионова 31 набранное очко.

В 19-м туре «железнодорожникам» предстоит сыграть с «Динамо». Столичное дерби запланировано на начало марта.