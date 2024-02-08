Зиньковский: «Мы поддерживаем Джикию»

Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, изменился ли капитан команды Георгий Джикия после заявления агента.

Напомним, ранее представитель Джикии сообщил, что защитник вряд ли останется в команде, если Гильермо Абаскаль не покинет пост главного тренера «Спартака».

«Почему он должен измениться? Это его агент. Мы поддерживаем Георгия. Если ему это нужно будет, то могу это официально сказать», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Джикия появился на поле в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.