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Глушаков: «Где я — там победа»

08 Февраля 2024 • 14:08 Комментировать

Полузащитник Денис Глушаков высказался после крупной победы «Ростова» над «Спартаком».

Напомним, сейчас 37-летний хавбек проводит сборы с «Ростовом». Накануне донской клуб разгромил «Спартак» (3:0) в рамках матча Зимнего кубка РПЛ.

«Для меня счет не важен. Просто получить игровой тонус, нагрузить себя. У «Ростова» вырисовывается трофей? Где Глушаков — там победа. Это шутка (смеется)», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

При этом футболист признался, что хотел провести больше времени на поле, но благодарен тренерскому штабу за те минуты, которые ему предоставили.

Напомним, на Зимнем кубке РПЛ «Ростов» одержал две победы в двух матчах. Последним соперником команды Валерия Карпина на турнире станет казахстанский «Кайрат». Встреча пройдет 11 февраля, начало — в 18:00 по московскому времени.

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Спартак Москва Ростов Денис Глушаков Зимний Кубок РПЛ ещё теги
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