Спивак: «Уверен, что в России многие любят «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова о том, что «сине-бело-голубые» никогда не смогут стать народной командой.

Эксперт считает, что в России «Зенит» пользуется большой поддержкой, поэтому с мнением Глушакова можно поспорить.

«С такими оценками я абсолютно не согласен. Это надо, наверное, не у Дениса спрашивать, а у народа. Я уверен, что в России многие любят «Зенит», — приводит слова Спивака «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду. В текущем сезоне петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18 встречах.