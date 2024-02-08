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Спивак: «Уверен, что в России многие любят «Зенит»

08 Февраля 2024 • 13:51 Комментировать
Зенит
...
Аль-Райян
09.02 18:00

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова о том, что «сине-бело-голубые» никогда не смогут стать народной командой.

Эксперт считает, что в России «Зенит» пользуется большой поддержкой, поэтому с мнением Глушакова можно поспорить.  

«С такими оценками я абсолютно не согласен. Это надо, наверное, не у Дениса спрашивать, а у народа. Я уверен, что в России многие любят «Зенит», — приводит слова Спивака «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ кряду. В текущем сезоне петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Глушаков Александр Спивак ещё теги

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