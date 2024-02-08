Бакаев рассказал, как относится к Семаку

Футболист петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, сейчас выступающий на правах аренды за клуб «Аль-Вахда», рассказал о своем отношении к наставнику «сине-бело-голубых» Сергею Семаку.

«Отношения с Семаком великолепные. А почему должно быть плохими? Были ли отношения такими же, когда я сидел на скамейке запасных? Конечно», - приводятся слова полузащитника на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что Зелимхан перебрался в петербургский клуб из московского «Спартака» в 2022 году на правах свободного агента. До конца нынешнего сезона полузащитник будет выступать в ОАЭ.