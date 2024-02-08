Зиньковский: «Не знаю, зачем «Спартаку» четвёртый вратарь»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал новость о том, что клуб подыскивает нового голкипера.

«Обсуждал ли с Ломаевым слухи о его переходе в «Спартак»? Это не обсуждал. У «Спартака» три вратаря хорошего уровня. Поэтому не знаю, зачем нам ещё четвёртый. Но это не моя компетенция», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Последний поединок «Спартак» провел против «Ростова» в рамках зимнего тренировочного сбора. «Народная команда» потерпела крупное поражение со счетом 0:3.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля с 30 очками занимают пятое место в таблице.