Агент рассказал об адаптации Лесового в «Маккаби»

Агент Шахар Гринберг поведал о процессе адаптации полузащитника Даниила Лесового в «Маккаби» (Хайфа).

«Его адаптация проходит отлично, тренер сильно полюбил Даниила. Ситуация Лесового идеальная, он получил ID Card, зарегистрирован не как иностранец. Осталось дождаться его дебюта», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что переход Лесового в израильский клуб состоялся в зимнее трансферное окно. «Маккаби» арендовал игрока у московского «Динамо» до завершения сезона.

В нынешнем сезоне Лесовой сыграл 13 матчей за «бело-голубых», отметившись результативной передачей.