Мойзес: «Жалею, что ушёл из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Мойзес признался, что жалеет о своём переходе из московского клуба в «Крылья Советов» в 2003 году.

По словам бразильца, на такой шаг его сподвиг интересный проект, который хотели построить в Самаре, а также высокая зарплата в новом клубе.

«Если честно, жалею, что тогда ушёл из «Спартака». В нём бы я мог добиться большего. Но меня подкупили масштабы проекта, задуманного в «Крыльях». Под него взяли известных бразильцев — Катанью, Рони, Рафаэла. Соуза к тому времени уже играл в Самаре. Из уст тех, кто меня приглашал, это звучало очень красиво», — цитирует Мойзеса Bobsoccer.ru.

Напомним, Мойзес выступал за «Спартак» с 2002 по 2003 год. В составе «красно-белых» защитник успел провести 43 матча и отметиться в них двумя забитыми мячами.