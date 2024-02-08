Зиньковский высказался о разгромном поражении «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с журналистами высказался о вчерашнем контрольном матче против «Ростова». «Красно-белые» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3

«Бывает такое. Сейчас идёт подготовка. «Ростов» был лучше готов - это факт, они раньше начали. Хотелось выиграть и в этом матче, и в следующих. Но мы только в начале подготовки. Всё будет хорошо», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В чемпионате России «Спартак» набрал 30 очков после 18 туров. Команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.