Силкин заявил, что Джикия не нужен «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о том, может ли защитник «Спартака» Георгий Джикия усилить «бело-голубых».

«Я думаю, что он не нужен. Он не подойдет «Динамо». Не думаю, что руководство клуба будет пытаться приобрести Джикию», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Джикия сдал в последнее время, он допускает слишком много результативных ошибок

В текущем сезоне 30-летний защитник появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в конце мая этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.